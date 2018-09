Polizeipräsidium Rostock / Brand von Strohballen in Malchow auf ...

Brand von Strohballen in Malchow auf Poel

Wismar - Am 25.09.2018 um 20:40 Uhr ging bei der Polizei der Notruf ein, dass in Malchow mehrere Strohballen brennen. Bei Eintreffen der Feuerwehr und Polizei brannten die insgesamt 120 Strohballen bereits in voller Ausdehnung. Dabei entstand ein Sachschaden von ca. 3.600 EUR. Die Polizei geht von Brandstiftung aus und leitete Ermittlungen ein.

Zeugen, welche Beobachtungen zum Sachverhalt gemacht haben oder weitere sachdienliche Informationen mitteilen können, werden gebeten sich beim Polizeihauptrevier Wismar unter der Telefonnummer 03841/2030 zu melden.

im Auftrag

Polizeikommissar Benjamin Kerb Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock

