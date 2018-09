Polizeipräsidium Rostock / Brand von Strohballen in Schönberg

Brand von Strohballen in Schönberg

Grevesmühlen - Am 17.09.2018 gegen 02:00 Uhr kamen Feuerwehr und Polizei in Schönberg in der Straße "An der B104" aufgrund eines Brandes zum Einsatz.

Auf unbekannte Weise gerieten Strohballen unter einem Schleppdach in Brand. Hierdurch entstand ein Sachschaden, welcher derzeit auf ca. 300.000 EUR geschätzt wird. Eine Brandstiftung wird aktuell als ursächlich angenommen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, welche Beobachtungen zum Sachverhalt gemacht haben oder weitere sachdienliche Informationen mitteilen können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Grevesmühlen unter der Telefonnummer 03881 / 7200 zu melden.

im Auftrag

Mattes Pienkoß Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Rostock

OTS: Polizeipräsidium Rostock newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/108746 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_108746.rss2

Rückfragen zu den Bürozeiten: Polizeipräsidium Rostock Pressestelle Sophie Pawelke, Stefan Baudler Telefon 1: 038208 888 2040 Telefon 2: 038208 888 2041 Fax: 038208 888 2006 E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de http://www.polizei.mvnet.de https://twitter.com/polizei_pp_ros

Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende: Polizeipräsidium Rostock Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst Telefon: 038208 888 2110 E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de