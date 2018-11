Polizeipräsidium Rostock / Brandstiftung in Dassow

Brandstiftung in Dassow

Dassow - Unbekannte haben am Freitagabend in Dassow in der Lübecker Straße in einem Durchgang Mülltonnen in Brand gesetzt. Das Feuer breitete sich schnell aus und griff auf eine Hausfassade eines Einfamilienhauses über. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Dassow brachten das Feuer unter Kontrolle. Durch das Feuer ist ein Schaden in fünfstelliger Höhe entstanden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Im Auftrag

Silke Schulze Polizeirevier Grevesmühlen Polizeipräsidium Rostock

