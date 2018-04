Polizeipräsidium Rostock / Brennende Scheune in Neu Lübstorf ...

Brennende Scheune in Neu Lübstorf (LK NWM)

Gadebusch -

Gegen 22:50 Uhr wurden die Kräfte des Polizeirevieres Gadebusch zu einem Einsatz aufgrund einer brennenden Scheune in Neu Lübstorf gerufen. Aus bislang noch unbekannter Ursache war in der Scheune ein Feuer ausgebrochen, bei Eintreffen von Feuerwehr und Polizei brannte diese lichterloh. Bei der Scheune handelt es sich um ein altes Schuppengebäude, welches in eine Zwingeranlage, eine Garage und ein Heulager unterteilt ist. Die im Zwinger untergebrachten Hunde konnten schadlos in Sicherheit gebracht werden. Anschließend brachten der Eigentümer und seinen Schwager zwei in der Garage befindliche alte Traktoren nach draußen. Beide Personen wurden im Nachgang aufgrund des Verdachts einer Rauchgasintoxikation ins Krankenhaus verbracht. Bisher wird ein entstandener Sachschaden von ca. 2000 Euro angenommen. Da nach ersten Erkenntnissen ein vorsätzliches Inbrandsetzen der Scheune nicht ausgeschlossen werden kann, hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen wegen vorsätzlicher Brandstiftung aufgenommen. Zum Löscheinsatz waren die Freiwilligen Feuerwehren Seehof, Lübstorf und Zickhusen mit 22 Einsatzkräften im Einsatz. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum beschriebenen Sachverhalt machen können, können diese gern telefonisch beim Polizeirevier Gadebusch unter 03886 7220 oder über die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de mitteilen.

A. Ott-Ebert Polizeiführer vom Dienst

