Polizeipräsidium Rostock / Containerbrand in 19077 Lübesse

Containerbrand in 19077 Lübesse

Ludwigslust - Am 09.10.2018 gegen 21 Uhr kam es in 19077 Lübesse zu einem Containerbrand auf dem Firmengelände einer Firma für Boots- und Kunststoffbau. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Lübesse, Uelitz und Rastow waren mit insgesamt 27 Einsatzkräften und vier Einsatzfahrzeugen vor Ort. Nach ersten Ermittlungen wurden Polyesterharze nicht fachgerecht gelagert, so dass sich diese selbstentzündeten. Der Sachschaden ist derzeit noch unbekannt. Die Kriminalpolizei übernimmt die weiteren Ermittlungen.

Dörte Andersson Polizeiführerin vom Dienst

