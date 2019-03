Polizeipräsidium Rostock / Dachstuhlbrand in 18292 Krakow am See

Dachstuhlbrand in 18292 Krakow am See

Krakow am See -

Gemeinsame Pressemitteilung des Landkreises Rostock und des Polizeipräsidiums Rostock

Am späten Montagabend geriet aus bisher noch unbekannter Ursache der Dachstuhl eines Wohn- und Ärztehauses in der Langen Straße in Krakow am See in Brand.

Ein Bewohner des Hauses konnte verdächtige Geräusche wahrnehmen, stellte im Bereich des Daches offene Flammen fest und verständigte umgehend die Feuerwehr und die Polizei. Bei Eintreffen der alarmierten Rettungskräfte brannte der Dachstuhl bereits großflächig.

Durch die eintreffenden Rettungskräfte wurde eine Bewohnerin im Treppenhaus gefunden und aus dem Haus geführt. Die 71-Jährige Bewohnerin erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung, welche ambulant behandelt worden ist. Ein Übergreifen des Feuers auf die Wohnungen und Arztpraxen konnte durch die eingesetzten Kameraden der Feuerwehren verhindert werden.

Während der Löscharbeiten erlitt ein Kamerad der Feuerwehr leichte Verletzungen, welche ambulant behandelt werden mussten.

Das Gebäude ist bis auf weiteres unbewohnbar. Der entstandene Sachschaden wird auf 100.000 Euro geschätzt.

Im Einsatz befanden sich die Feuerwehren aus Krakow am See, Plau am See, Güstrow, Charlottenthal, Kuchelmiß, Langhagen und Lalendorf mit insgesamt 68 Kameraden.

Die Ermittlungen bezüglich der Brandursache dauern an. Es ergaben sich bisher keine Hinweise auf eine Fremdeinwirkung durch Dritte. Ein technischer Defekt kann gegenwärtig nicht ausgeschlossen werden.

Florian Schöllermann Polizeikommissar Polizeipräsidium Rostock Einsatzleitstelle

OTS: Polizeipräsidium Rostock newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/108746 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_108746.rss2

Rückfragen zu den Bürozeiten: Polizeipräsidium Rostock Pressestelle Stefanie Busch, Stefan Baudler Telefon 1: 038208 888 2040 Telefon 2: 038208 888 2041 Fax: 038208 888 2006 E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de http://www.polizei.mvnet.de https://twitter.com/polizei_pp_ros

Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende: Polizeipräsidium Rostock Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst Telefon: 038208 888 2110 E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de