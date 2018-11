Polizeipräsidium Rostock / Durchführung einer ...

Durchführung einer Geschwindigkeitskontrolle im Landkreis Ludwigslust-Parchim

Linstow -

Am 12.11.2018 führte die Autobahnpolizei Linstow in der Ortslage Karow Geschwindigkeitskontrollen durch. Von 20 eingemessenen Fahrzeugen wurden zwei Temposünder festgestellt. Spitzenreiter war ein 22jähriger Brandenburger mit 101 km/h bei erlaubten 50 km/h. Abzüglich der Toleranz erwarten den Fahrzeugführer neben der Geldbuße in Höhe von 200,00 EUR, ein Fahrverbot von einem Monat sowie zwei Punkte im Fahreignungsregister Flensburg. Einem weiteren Fahrzeugführer wurde bei 17 km/h Überschreitung ein Verwarngeld ausgestellt. Die anderen Verkehrsteilnehmer bewegten ihre Fahrzeuge im vorgeschriebenen Geschwindigkeitslimit.

Im Auftrag Claudia Jennewein Autobahn- und Verkehrspolizeirevier Linstow

