Polizeipräsidium Rostock / Einbrecher auf frischer Tat in ...

Einbrecher auf frischer Tat in Rostock gestellt

Rostock - Am 25.09.2018 gegen 18:49 Uhr wurden der Polizei zwei potenzielle Einbrecher auf dem Recyclinghof in der Etkar-Andre-Straße in Rostock gemeldet.

Die Tatverdächtigen trennten mittels eines unbekannten Werkzeugs den Maschendrahtzaun zum Recyclinghof auf. Anschließend gelangten sie auf das Grundstück, um vermutlich Elektrogeräte zu entwenden. Hierbei wurden sie jedoch von Zeugen beobachtet, welche die Polizei alarmierten. Als die ersten Polizeikräfte eintrafen, stellten diese zwei Personen fest, die fluchtartig das Gelände verließen. Nach kurzer Verfolgung zu Fuß konnte eine weibliche 34-jährige Tatverdächtige gestellt und vorläufig festgenommen werden. Die männliche Person flüchtete in den angrenzenden Grünstreifen zwischen der B103 und Reutershagen. Durch den angeforderten Polizeihubschrauber wurde dieser in unmittelbarer Tatortnähe dann festgestellt und im Weiteren ebenfalls vorläufig festgenommen. Bei diesem handelt es sich um den 37-jährigen Ehemann der zuvor gestellten Frau. Diebesgut führten die Tatverdächtigen nicht bei sich.

im Auftrag

Mattes Pienkoß Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Rostock

OTS: Polizeipräsidium Rostock newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/108746 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_108746.rss2

Rückfragen zu den Bürozeiten: Polizeipräsidium Rostock Pressestelle Sophie Pawelke, Stefan Baudler Telefon 1: 038208 888 2040 Telefon 2: 038208 888 2041 Fax: 038208 888 2006 E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de http://www.polizei.mvnet.de https://twitter.com/polizei_pp_ros

Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende: Polizeipräsidium Rostock Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst Telefon: 038208 888 2110 E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de