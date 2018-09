Polizeipräsidium Rostock / Einbruch in Güstrower Parfümerie

Einbruch in Güstrower Parfümerie

Güstrow - In der Nacht zum 20.09.2018 gegen 02:45 Uhr kam es am Markt in Güstrow zu einem Einbruch in eine Parfümerie. Dabei wurden nach bisherigen Erkenntnissen durch mehrere Täter eine Schaufensterscheibe beschädigt und diverse Parfümerieprodukte entwendet. Anschließend verließen die Täter den Tatort fußläufig zu einem Parkplatz an der Pfarrkirche und von dort mit einem PKW in unbekannte Richtung. Weitere Ermittlungen wurden eingeleitet.

Die Polizei bittet um Unterstützung bei der Suche nach den Tätern. Wer zur Tatzeit entsprechende Beobachtungen gemacht und sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten sich an das Polizeihauptrevier Güstrow unter der Telefonnr. 03843/2660 zu wenden.

Lucas Lettow Polizeikommissar Polizeihauptrevier Güstrow

