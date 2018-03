Polizeipräsidium Rostock / Einbruch in Kindertagesstätte in ...

Einbruch in Kindertagesstätte in Techentin

Ludwigslust - Unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einer Kindertagesstätte in Techentin. Offenbar versuchten sie zunächst, über den Haupteingang in das Gebäude einzudringen. Als dies misslang, stiegen sie durch ein Fenster im ersten Stock in das Haus ein. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten schließlich Bargeld aus der Gemeinschaftskasse. Die Tatzeit lässt sich auf den Zeitraum von Freitagnachmittag bis Samstagnachmittag eingrenzen. Zu dieser Zeit befanden sich keine Personen im Gebäude.

Kerstin Studer Polizeirevier Plau

