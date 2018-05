Polizeipräsidium Rostock / Einbruchdiebstahl in Discounter in ...

Einbruchdiebstahl in Discounter in Neustadt-Glewe

Ludwigslust - Gegen 23:50 Uhr am 20.05.2018 wurde durch aufmerksame Zeugen ein Einbruchdiebstahl in einen Discounter in der Laascher Straße in Neustadt-Glewe beobachtet.

Durch den akustischen Alarm aufgeschreckt konnten sie von ihrem Balkon aus erkennen, wie drei vermummte Tatverdächtige aus Richtung Laascher Straße durch die Kleingartenanlage Nitflötendörp flüchteten. In der Gartenanlage hatten die Täter dann versucht, einen Rollcontainer aus Metall, in dem Zigaretten gelagert werden, aufzubrechen. Dies gelang, jedoch verletzte sich vermutlich mindestens ein Täter dabei.

Das Diebesgut verstauten die Täter anschließend in ihren Rucksäcken und setzten ihre Flucht fußläufig in Richtung Innenstadt fort.

Durch den Kriminaldauerdienst Ludwigslust konnten umfangreiche Spuren gesichert werden. Darüber hinaus kam ein Fährtenhund zum Einsatz, welcher eine Spur aufnehmen und erfolgreich verfolgen konnte.

Sachdienliche Hinweise zur Tat oder zu den Tätern nimmt die Polizei Ludwigslust (03874/4110) entgegen.

Tim Dommer Polizeioberkommissar Polizeihauptrevier Ludwigslust

OTS: Polizeipräsidium Rostock newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/108746 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_108746.rss2

Rückfragen zu den Bürozeiten: Polizeipräsidium Rostock Pressestelle Sophie Pawelke, Stefan Baudler Telefon 1: 038208 888 2040 Telefon 2: 038208 888 2041 Fax: 038208 888 2006 E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende: Polizeipräsidium Rostock Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst Telefon: 038208 888 2110 E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de