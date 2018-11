Polizeipräsidium Rostock / Ermittlungserfolg: Automatensprenger ...

Ermittlungserfolg: Automatensprenger in Rostock festgenommen

Rostock -

Mit einem Sprengsatz ist am Mittwoch, 14. November, ein Zigarettenautomat im Bereich des Bahnhaltepunktes Rostock Marienehe zerstört worden. Aufmerksame Zeuge konnten drei Täter beobachten und alarmierten umgehend die Polizei. Dank der detaillierten Beschreibung des Fluchtfahrzeuges gelang es den Ermittlern noch in der Nacht ein entsprechendes Auto im Rostocker Nordosten festzustellen. Bei der Durchsuchung der Wohnung des Fahrzeughalters wurden drei Personen angetroffen. Ein 25-Jähriger war sichtlich überrascht vom nächtlichen Polizeibesuch und räumte unmittelbar die Automatensprengung ein. In der Wohnung konnten diverse Zigarettenschachteln sowie ein weiterer Sprengsatz gefunden werden. Wie sich herausstellte, war der Tatverdächtige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und stand unter Drogen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Rostock wurde der 25-jährige Rostocker kürzlich dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ die Untersuchungshaft.

Die Kriminalpolizeiinspektion Rostock ermittelt nun wegen schweren Bandendiebstahls in Tateinheit mit Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion und Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz. Ob die zwei weiteren Männer(32 und 33 Jahre alt), die in der Wohnung festgestellt wurden, ebenfalls an der Tat beteiligt waren, und ob weitere Taten auf das Konto des 25-Jährigen gehen, wird ebenfalls ermittelt. Die Polizei möchte sich in diesem Zusammenhang bei den Zeugen und für die sehr konkrete Beschreibung des Fluchtfahrzeugs bedanken.

