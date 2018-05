Polizeipräsidium Rostock / Erneut großes Finderglück in ...

Erneut großes Finderglück in Rostock: 38-Jähriger fischt gestohlenes Kranich-Kunstwerk aus Teich im Fischerdorf Evershagen

Rostock - Nach dem Fund einer gestohlenen Flamingo-Statue vor einer Woche in einem Teich im Rostocker Stadtteil Evershagen hat der Entdecker am heutigen Samstagabend nun den zweiten Teil der Plastik gefunden - den Kranich. Nach eigenen Angaben brach der 38-Jährige, ausgestattet mit einer Wathose, einem Fischhaken und Handschuhen, angetrieben vom ersten Fund nun erneut auf. In der Nähe eines Schwimmstegs suchte der Mann akribisch den Grund des Teiches im Fischerdorf ab. Nachdem er zunächst ein Moped, zwei Fahrräder, einen Poller und ein Schild vom Teichgrund holte, ging ihm dann der gesuchte dicke Fisch, oder besser der Kranich, an den Haken. Unter größter Mühe holte der 38-Jährige die etwa 60 bis 70 Kilogramm schwere Statue ans Ufer. Die daraufhin verständigte Polizei nahm am Fundort die ersten Ermittlungen auf. Der verständigte Abschleppdienst staunte ebenfalls nicht schlecht über den Fund. Die Bronzefigur wurde zur kriminaltechnischen Untersuchung sichergestellt. Das eigentliche Kunstwerk "Flamingo und Kranich" wurde vom Bildhauer Gustav-Martin Hoffmann erschaffen und 1976 im früheren Fischerdorf Evershagen aufgestellt. Im Jahr 2010 stahlen es Unbekannte. Die Kriminalpolizei wird nun die weiteren Ermittlungen in diesem ungewöhnlichen Fall aufnehmen. Fest steht, dass das einst getrennte Paar "Flamingo und Kranich" nun wieder zusammengefunden hat.

Torsten Fülkell PR Lichtenhagen

