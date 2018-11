Polizeipräsidium Rostock / Erneute Sachbeschädigung am ...

Erneute Sachbeschädigung am Bürgerbüro der AfD in Schwerin

Schwerin - Bereits in der Meldung vom 08.11.2018,13:38 Uhr wurde von der Sachbeschädigung am AfD-Bürgerbüro berichtet. Am heutigen Abend wurde die Außenfassade erneut mit einem AfD-feindlichen Schriftzug beschmiert. Neben der verstärkten Bestreifung des Objektes, werden Zeugen gesucht, die Hinweise zum Tathergang oder zu Tatverdächtigen machen können. Sie werden gebeten, sich telefonisch beim Polizeihauptrevier Schwerin unter der Telefonnummer 0385 5180-2223 bzw. -2224, bei der Internetwache www.polizei.mvnet.de oder jeder weiteren Polizeidienststelle zu melden.

Im Auftrag

Maik Hensel Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Rostock

OTS: Polizeipräsidium Rostock newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/108746 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_108746.rss2

Rückfragen zu den Bürozeiten: Polizeipräsidium Rostock Pressestelle Sophie Pawelke, Stefan Baudler Telefon 1: 038208 888 2040 Telefon 2: 038208 888 2041 Fax: 038208 888 2006 E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de http://www.polizei.mvnet.de https://twitter.com/polizei_pp_ros

Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende: Polizeipräsidium Rostock Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst Telefon: 038208 888 2110 E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de