Polizeipräsidium Rostock / Fahrer eines PKW unter erheblicher ...

Fahrer eines PKW unter erheblicher Einwirkung von Alkohol festgestellt - Zeugenaufruf

Ludwigslust - Am Montagmittag teilte eine aufmerksame Zeugin über den Notruf der Polizei einen schwarzen PKW VW Passat mit litauischem Kennzeichen mit, welcher sich von Neustadt-Glewe in Richtung Ludwigslust bewegte. Der hinterher fahrenden Zeugin fiel dabei die Fahrweise des in Schlangenlinien und augenscheinlich zu schnell fahrenden PKW auf. Innerhalb der Ortschaft Ludwigslust habe der litauische Fahrzeugführer zwei Fußgängerinnen und einen Radfahrer gefährdet, die den Kreuzungsbereich Lindenstraße Ecke Clara-Zetkin-Str. überquerten. Die Zeugin folgte dem Fahrzeug schließlich bis zur Suhrlandtstraße, wo der Fahrzeugführer den PKW abstellte und sich fußläufig entfernte. Die kurz danach eintreffenden Polizeibeamten konnten den Fahrzeugführer mit Hilfe der Zeugin ausfindig machen. Eine Überprüfung des 40-jährigen Fahrers ergab, dass dieser unter erheblichen Alkoholeinfluss (Atemalkoholwert 1,94 Promille) stand und nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis war. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Die Polizei Ludwigslust möchte sich an dieser Stelle bei der aufmerksamen Zeugin bedanken und sucht weiter nach den beiden Fußgängerinnen und dem Radfahrer, welche gegen 13:00 Uhr den Fußgängerfurt an der Lindenstraße Ecke Clara-Zetkin-Str. überquerten. Hinweise richten Sie bitte an das Polizeihauptrevier Ludwigslust unter der Telefonnummer 03874/4110.

Im Auftrag

Sebastian Jedro Polizeihauptrevier Ludwigslust

