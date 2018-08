Polizeipräsidium Rostock / Feuerwehr verhindert Brand eines ...

Feuerwehr verhindert Brand eines Maisfeldes bei Brahlstorf (LK Ludwigslust-Parchim)

Ludwigslust - Am Dienstagabend gegen 18:30 Uhr kam es zum Einsatz der Freiwilligen Feuerwehren Brahlstorf, Dammereez und Vellahn. Die Flammen einer brennenden Jagdkanzel drohten auf ein angrenzendes Maisfeld überzugreifen.

Nach dem aktuellen Ermittlungsstand geriet ein 57-Jähriger aus der Region in einen starken Regenschauer. Völlig durchnässt suchte er Unterschlupf in einer mobilen Jagdkanzel. In dieser versuchte er, mit einem sogenannten Schwedenfeuer und flüssigem Brandbeschleuniger ein Feuer zu entzünden und seine Kleidung zu trocknen. Das Feuer griff auf die hölzerne Kanzel über und zerstörte diese sowie auch die Kleidung des Mannes.

Die über 20 Kameraden der Feuerwehren konnten vor Ort ein Übergreifen der Flammen auf das angrenzende Feld verhindern. Die Kanzel brannte vollständig nieder. Hier wird der Schaden auf ca. 1.000 EUR geschätzt.

Der Verursacher blieb unverletzt. Er wurde durch die Kameraden der Feuerwehr vor der brennenden Kanzel unbekleidet angetroffen und der Boizenburger Polizei übergeben.

