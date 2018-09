Polizeipräsidium Rostock / Gartenlaubenbrand in Tessin

Gartenlaubenbrand in Tessin

Sanitz - Aus bisher unbekannter Ursache kam es am 25.09.2018 um 21:52 Uhr in der Kleingartenanlage "Am Quellgrund e.V." in Tessin zu einem Gartenlaubenbrand, bei dem vier Gartenlauben vom Feuer betroffen waren. Durch schnelles Einschreiten der Feuerwehr konnten weitere Schäden verhindert werden.

Im Einsatz waren fünf Wehren (Tessin, Vietow, Cammin- Prangendorf, Zarnewanz und Selpin) mit 45 Feuerwehrleuten.

Es ist ein Sachschaden von ca. 100.000 EUR entstanden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird von Brandstiftung ausgegangen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Zeugen, welche Beobachtungen zum Sachverhalt gemacht haben oder weitere sachdienliche Informationen mitteilen können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Sanitz unter der Telefonnummer 038209-440 zu melden.

im Auftrag

Polizeikommissarin Annekatrin Erler Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock

