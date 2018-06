Polizeipräsidium Rostock / Gasgeruch in Güstrower Südstadt

Gasgeruch in Güstrower Südstadt

Güstrow - Am 04.06.2018, gegen 22:00 Uhr, kam es im Bereich der Goldberger Straße in Güstrow zu einem Großeinsatz der Feuerwehr. Insgesamt waren 88 Kameraden mit 22 Fahrzeugen der Feuerwehr im Einsatz. Eine Hinweisgeberin meldete über den Notruf einen Gasgeruch im Haus. Die 4 Anwohner des Hauses wurden zunächst durch die Feuerwehr evakuiert. Anschließend führte die Feuerwehr entsprechende Messungen zur Bestimmung möglicher Gefahren durch. Die Messergebnisse gaben dann Sicherheit, es gab keine gefährlichen Gase im Haus. Vermutlich handelte es sich bei der Ursache des Geruchs um ein chlorhaltiges Reinigungsmittel. Letztlich konnten alle Bewohner unversehrt in ihre Wohnungen zurückkehren.

Nico Findeklee Polizeiführer vom Dienst

