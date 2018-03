Polizeipräsidium Rostock / Gasgeruch in Rostocker KTV

Gasgeruch in Rostocker KTV

Rostock - Am 08.03.2018, gegen 19:30 Uhr, kam es im Bereich des Thomas-Müntzer-Platzes zu einem Einsatz der Feuerwehr, zu dem auch die Polizei gerufen wurde. Die 13 Anwohner eines Hauses mussten aufgrund von Gasgeruch zunächst ihre Wohnungen verlassen. Die Stadtwerke kamen zum Einsatz und führten entsprechende Messungen durch. Aufgrund der Messwerte wurde zunächst die Gaszufuhr abgestellt. Eine weiterführende Suche nach der Ursache des Gasgeruchs und deren Behebung erfolgen am 09.03.2018, bis dahin konnten alle Bewohner unversehrt in ihre Wohnungen zurückkehren.

Nico Findeklee Polizeiführer vom Dienst

