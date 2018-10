Polizeipräsidium Rostock / Gefährliche Körperverletzung in Hagenow

Gefährliche Körperverletzung in Hagenow

Hagenow - Die Polizei in Hagenow ermittelt wegen des Verdachtes der gefährlichen Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung.

Nach dem aktuellen Ermittlungsstand griff ein 20-jähriger Tatverdächtiger am Freitagnachmittag gegen 16:00 Uhr ein Kind im Kalkstückenweg in Hagenow an. Nach einem verbalen Streit unter Kindern beschimpfte der Tatverdächtige aus Hagenow zunächst den 8-Jährigen. Dann ergriff er diesen am Hals und würgte ihn. Der eintreffende Vater des Kindes wurde gleichfalls beschimpft und bedroht.

Der Tatverdächtige wurde durch Polizeikräfte am Tatort angetroffen. Bei dem Hagenower wurde auch ein Messer fest- und sichergestellt. Ob dieses bei der Bedrohung zum Einsatz kam, das ist unter anderem Gegenstand der durch den Kriminaldauerdienst übernommenen Ermittlungen. Dem 8-Jährigen geht es den Umständen entsprechend gut.

Im Auftrag M. Funk Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Rostock, Einsatzleitstelle

