Polizeipräsidium Rostock / Gefährlicher Grillabend in Hagenow

Gefährlicher Grillabend in Hagenow

Hagenow - Am 23.03.2018 kam es in einer Gartenlaube in Hagenow beinahe zu einem tragischen Unfall. Eine siebenköpfige Familie, bestehend aus vier Kindern und drei Erwachsenen, hatte einen kleinen Grillabend veranstaltet. Hierfür nahmen sie einen Grill und stellten diesen in eine Gartenlaube. Glücklicherweise verließen die Beteiligten nach dem Grillen die Gartenlaube und begaben sich nach Hause. Hier verspürten alle Beteiligten ein Unwohlsein und alarmierten den Rettungsdienst. Alle Personen mussten mit dem Verdacht einer Kohlenstoffmonoxidvergiftung ins Krankenhaus.

Nico Findeklee Polizeiführer vom Dienst

