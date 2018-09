Polizeipräsidium Rostock / Gesprengter Zigarettenautomat in ...

Gesprengter Zigarettenautomat in Graal Müritz

Rostock - Am 19.09.2018 gegen 02:00 Uhr sprengten unbekannte Täter vermutlich mittels Polenböller einen Zigarettenautomaten im Mittelweg in Graal-Müritz. Der Hinweisgeber vernahm einen lauten Knall und erkannte im Dunkeln nur noch, wie zwei männliche Personen auf einem Motorrad über die Strandpromenade in Richtung Dierhagen flüchteten. Am Zigarettenautomaten entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Stehlschaden ist derzeit noch unklar. Die Kriminalpolizei konnte am Tatort Spuren sichern und führt nun die weiteren Ermittlungen.

Die Polizei bittet um Unterstützung bei der Suche nach den Tätern. Wer entsprechende Beobachtungen gemacht hat und sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten sich an den Kriminaldauerdienst der Polizeiinspektion Rostock Telefon: 0381/4916-1616 zu wenden.

Maik Hensel Polizeiführer vom Dienst

