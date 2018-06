Polizeipräsidium Rostock / Gewitterbilanz aus dem ...

Gewitterbilanz aus dem Polizeipräsidium Rostock

Rostock - Am 10.06.2017, zwischen 13:30 Uhr und 15:00 Uhr, gab es auf den Autobahnen A19, A20 und A24 vier Alleinunfälle, bei denen die jeweiligen Fahrzeugführer aufgrund unangepasster Geschwindigkeit und Nichtbeachtung der Fahrbahn -und Witterungsverhältnisse größere Polizeieinsätze auslösten. Bei dem Unfall auf der A24 verlor der 34-jährige Fahrzeugführer aufgrund des plötzlichen Starkregens die Kontrolle über seinen Transporter, geriet ins Schleudern und fuhr gegen die Mittelschutzplanke. In der weiteren Folge überschlug sich das Fahrzeug und kam quer auf beiden Fahrstreifen auf den Rädern zum Stehen. Hier wurden die fünf Insassen des Fahrzeugs leicht verletzt. Auf der A 19 kam der 35-jährige Fahrer eines PKW infolge des Nichtbeachtens der Fahrbahn -und Witterungsverhältnisse nach rechts von der Fahrbahn ab. Er und seine Beifahrerin wurden leicht verletzt. Auf der A20 gab es gleich zwei Unfälle in unmittelbarer örtlicher Nähe. In einem Fall fuhr der 32-jährige Mercedesfahrer in die Mittelschutzplanke, bei dem zweiten Unfall kam der 52-jährige Fahrzeugführer mit seinem PKW nach rechts von der Fahrbahn ab. Bei den Unfällen auf der A20 wurden die jeweiligen Fahrzeugführer ebenfalls leicht verletzt.

Darüber hinaus kam es nach einem Blitzeinschlag zu einem Schuppenbrand in Laage. Die Feuerwehr konnte den Schuppen schnell löschen und ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus verhindern. Die Anwohner waren zum Zeitpunkt des Blitzeinschlags nicht anwesend.

Nico Findeklee Polizeiführer vom Dienst

