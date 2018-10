Polizeipräsidium Rostock / Güstrow - Unglücksfall auf der ...

Güstrow - Unglücksfall auf der Schießanlage Bockhosrt

Güstrow -

Am 01.10.2018 ereignete sich gegen 17:10 Uhr auf der Schießanlage Bockhorst in Güstrow während geplanter Schießübungen ein bedauerlicher Unfall.

Eine Gruppe eines privaten Sicherheitsunternehmens trainierte auf der Anlage das Pistolenschießen. Dabei löste sich ungewollt ein Schuss und verletzte eine Person am linken Oberarm schwer. Die Person wurde in das KMG Klinikum in Güstrow verbracht und musste sich einer Notoperation unterziehen. Der Zustand der verletzten Person ist nicht lebensbedrohlich.

Die Kriminalpolizei hat unverzüglich die Ermittlungen zum Hergang des Unfallgeschehens aufgenommen. Insbesondere ist nunmehr zu ermitteln, ob Sicherheitsvorschriften ungenügend beachtet wurden.

Thomas Schmidt Polizeipräsidium Rostock

OTS: Polizeipräsidium Rostock newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/108746 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_108746.rss2

Rückfragen zu den Bürozeiten: Polizeipräsidium Rostock Pressestelle Sophie Pawelke, Stefan Baudler Telefon 1: 038208 888 2040 Telefon 2: 038208 888 2041 Fax: 038208 888 2006 E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de http://www.polizei.mvnet.de https://twitter.com/polizei_pp_ros

Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende: Polizeipräsidium Rostock Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst Telefon: 038208 888 2110 E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de