Polizeipräsidium Rostock / Jugendliche skandieren ...

Jugendliche skandieren verfassungsfeindliche Parolen in Güstrow

Güstrow -

Wie durch einen aufmerksamen Bürger der Polizei gestern Abend bekannt wurde, trafen sich am 07.09.2018 gegen 19:45 Uhr mehrere Jugendliche auf dem Schulgelände der "Schule an der Ahornpromenade" in Güstrow. Ein Teil der Jugendlichen war übermäßig alkoholisiert. Aus dieser Gruppierung heraus wurden lautstark "Sieg Heil" - Rufe skandiert und der "Hitlergruß" offen gezeigt. Durch eine umfangreiche Zeugenbefragung konnte ein vermeintlicher Tatverdächtiger namentlich bekannt gemacht werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Thomas Schmidt Polizeipräsidium Rostock

