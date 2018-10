Polizeipräsidium Rostock / Jugendschutzkontrollen in Wismar

Jugendschutzkontrollen in Wismar

Wismar - In den Abendstunden des 27.10.2018 führten Beamte des Polizeihauptreviers Wismar eine Jugendschutzkontrolle in der Erich-Weinert-Promenade in Wismar durch. Aufgrund von Bürgerhinweisen und polizeilichen Feststellungen am Vortag standen bei der Kontrolle der mögliche Konsum von Alkohol, Tabakwaren und Betäubungsmitteln bei Jugendlichen im Fokus. An der ausgewählten Kontrollstelle konnten insgesamt 18 Jugendliche und junge Erwachsene festgestellt werden. Bei sechs Jugendlichen im Alter von 14 bis 17 Jahren wurden Tabakwaren festgestellt und jeweils ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Verstoßes gegen das Jugendschutzgesetz eingeleitet.

Die minderjährigen Personen wurden unter Hinweis auf das Fehlverhalten an die Erziehungsberechtigten übergeben.

In diesem Zuge weist die Polizei nochmals daraufhin, dass die Abgabe von Alkohol und Tabakwaren an Jugendliche den Bestimmungen des Jugendschutzgesetzes unterliegt. Verstöße stellen Ordnungswidrigkeiten dar, welche mit Bußgeldern in Höhe von mehreren tausend Euro geahndet werden können.

Im Auftrag

Vanessa Martens Polizeihauptrevier Wismar Polizeipräsidium Rostock

OTS: Polizeipräsidium Rostock newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/108746 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_108746.rss2

Rückfragen zu den Bürozeiten: Polizeipräsidium Rostock Pressestelle Sophie Pawelke, Stefan Baudler Telefon 1: 038208 888 2040 Telefon 2: 038208 888 2041 Fax: 038208 888 2006 E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de http://www.polizei.mvnet.de https://twitter.com/polizei_pp_ros

Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende: Polizeipräsidium Rostock Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst Telefon: 038208 888 2110 E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de