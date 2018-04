Polizeipräsidium Rostock / Junger Mann bei Küchenbrand ...

Junger Mann bei Küchenbrand lebensbedrohlich verletzt

Rostock - Am Freitag kam es gegen 12:30 Uhr zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus im Rostocker Stadtteil Lichtenhagen. Hierbei erlitt ein junger Mieter lebensbedrohliche Verletzungen. Der entstandene Sachschaden bleibt noch zu ermitteln.

Nach bisherigen Erkenntnissen bereitete sich der 33-jährige Geschädigte sein Mittagessen auf einem Gasherd in der Küche zu. Die Gasflamme schlug plötzlich aus unbekannter Ursache auf die Flüssigkeit im Kochtopf über. Der geschädigte Mann wollte den Topf mit der brennenden Flüssigkeit aus dem Fenster seiner Wohnung in der Stockholmer Straße werfen. Hierbei verlor er die Kontrolle über den Kochtopf und er übergoss sich die Flüssigkeit auf den eigenen Körper. Dann griff das Feuer auf die Einrichtung der Küche über.

Das Opfer erlitt lebensbedrohliche Verbrennungen an den Extremitäten sowie am Oberkörper. Er musste nach seiner ambulanten Erstversorgung mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik für Brandverletzungen gebracht werden.

Torsten Sprotte Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Rostock

OTS: Polizeipräsidium Rostock newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/108746 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_108746.rss2

Rückfragen zu den Bürozeiten: Polizeipräsidium Rostock Pressestelle Sophie Pawelke, Stefan Baudler Telefon 1: 038208 888 2040 Telefon 2: 038208 888 2041 Fax: 038208 888 2006 E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende: Polizeipräsidium Rostock Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst Telefon: 038208 888 2110 E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de