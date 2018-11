Polizeipräsidium Rostock / Körperliche Auseinandersetzung im ...

Körperliche Auseinandersetzung im Rostocker Nordwesten

Rostock -

Am Nachmittag des 11.11.2018, gegen 16:00 Uhr gerieten am Straßenbahnhaltepunkt Lütten-Klein zunächst drei Frauen in Streit und schlugen aufeinander ein. Zwei weitere Männer, die sich in den Streit einmischten, wurden ebenfalls gegenseitig übergriffig und schlugen sich. In diese Auseinandersetzung wiederum griffen zwei weitere Männer ein, schlugen mindestens einen der Widerstreitenden und traten auch nach ihm. Einer der Männer drohte ebenfalls mit einem Ast. Zwei Tatbeteiligte waren mit mehr als 2 Promille nicht unerheblich alkoholisiert. Drei beteiligte Personen wurden mit leichten Verletzungen im Krankenhaus behandelt und noch am Abend wieder entlassen. Die Polizei war mit insgesamt sechs Funkstreifenwagen im Einsatz. Die Kriminalpolizei hat noch vor Ort die Ermittlungen aufgenommen.

im Auftrag A. Ott-Ebert Polizeiführer vom Dienst

