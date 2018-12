Polizeipräsidium Rostock / Körperlicher Angriff auf Busfahrer

Körperlicher Angriff auf Busfahrer

Teterow - Am 03.12.2018 gegen 17:30 Uhr kam es zu einem körperlichen Übergriff auf einen Busfahrer während der Fahrt. Während der Linienbus von Teterow nach Jördenstorf fuhr, ging ein stark alkoholisierter Fahrgast auf den Busfahrer zu, hielt sich an den Haltestangen fest und trat diesen mit beiden Füßen mehrfach von hinten gegen die Schulter. Der Bus vollzog aufgrund dessen schlangenlinienartige Bewegungen. Mehrere Fahrgäste versuchten den Angreifer zu beruhigen und von weiteren Fußtritten abzuhalten. Dem Busfahrer gelang es, den Bus unbeschadet zum Halten zu bringen. In der Folge konnte der Angreifer überwältigt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Während der Busfahrer über Schmerzen im Schulterbereich klagte, wurden weitere Fahrgäste nicht verletzt.

Gegen den 44-jährigen Beschuldigten wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verdacht des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, gefährlicher Körperverletzung sowie Beleidigung eingeleitet.

Im Auftrag

Maik Hensel Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Rostock

OTS: Polizeipräsidium Rostock newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/108746 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_108746.rss2

Rückfragen zu den Bürozeiten: Polizeipräsidium Rostock Pressestelle Sophie Pawelke, Stefan Baudler Telefon 1: 038208 888 2040 Telefon 2: 038208 888 2041 Fax: 038208 888 2006 E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de http://www.polizei.mvnet.de https://twitter.com/polizei_pp_ros

Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende: Polizeipräsidium Rostock Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst Telefon: 038208 888 2110 E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de