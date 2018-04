Polizeipräsidium Rostock / Körperverletzung auf der ...

Körperverletzung auf der schwimmenden Wiese in Schwerin

Schwerin - Am Samstagabend kam es gegen 20:45 Uhr zu einer Körperverletzung auf der schwimmenden Wiese in Schwerin.

Nach dem aktuellen Ermittlungsstand gerieten ein 14-Jähriger und ein 18-Jähriger zunächst in Streitigkeiten. In deren Verlauf schlug der 18-Jährige dem 14-Jährigen mehrfach in das Gesicht. Der 14-Jährige trug dadurch leichte Verletzungen davon.

Durch die eingesetzten Polizeikräfte konnte der Tatverdächtige vor Ort gestellt werden. Er wurde nach Abschluss der ersten Ermittlungsmaßnahmen wieder entlassen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachtes der Körperverletzung eröffnet. Die Ermittlungen zum genauen Tathergang sowie zu einem möglichen Motiv dauern an.

Im Auftrag M. Funk Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Rostock, Einsatzleitstelle

OTS: Polizeipräsidium Rostock newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/108746 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_108746.rss2

Rückfragen zu den Bürozeiten: Polizeipräsidium Rostock Pressestelle Sophie Pawelke, Stefan Baudler Telefon 1: 038208 888 2040 Telefon 2: 038208 888 2041 Fax: 038208 888 2006 E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende: Polizeipräsidium Rostock Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst Telefon: 038208 888 2110 E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de