Polizeipräsidium Rostock / Körperverletzung in Rostock

Körperverletzung in Rostock

Rostock - Die Polizei der Hansestadt ermittelt wegen des Verdachtes der gefährlichen Körperverletzung.

Nach dem aktuellen Ermittlungsstand kam es am Sonntagabend gegen 20:30 Uhr im Bereich des Neuen Marktes zu einer gefährlichen Körperverletzung. Eine verbale Auseinandersetzung zwischen einem 50-jährigen Rostocker und drei Tatverdächtigen eskalierte. Die drei Männer rissen den Geschädigten zu Boden und schlugen auf ihn ein. Als Zeugen den 50-Jährigen unterstützen wollten, wurden diese aus dem Trio heraus mit einem Stein beworfen.

Die zur Fahndung eingesetzten Polizeikräfte konnten in der Nähe des Tatortes drei Tatverdächtige feststellen. Die 19 bis 25 Jahre alten Verdächtigen räumten eine Beteiligung an der Auseinandersetzung ein, begründeten ihr Verhalten jedoch mit einer Provokation durch den Geschädigten. Die Tatverdächtigen wurden nach Abschluss der ersten Maßnahmen durch die Polizeikräfte wieder entlassen.

Die Ermittlungen zum genauen Tathergang und zum Motiv dauern an. Mögliche Zeugenhinweise werden erbeten an das Polizeihauptrevier in Rostock Reutershagen unter 0381 49160 oder jede andere Polizeidienststelle.

Im Auftrag M. Funk Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Rostock, Einsatzleitstelle

OTS: Polizeipräsidium Rostock newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/108746 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_108746.rss2

Rückfragen zu den Bürozeiten: Polizeipräsidium Rostock Pressestelle Sophie Pawelke, Stefan Baudler Telefon 1: 038208 888 2040 Telefon 2: 038208 888 2041 Fax: 038208 888 2006 E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende: Polizeipräsidium Rostock Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst Telefon: 038208 888 2110 E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de