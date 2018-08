Polizeipräsidium Rostock / Kriminalpolizei ermittelt nach ...

Kriminalpolizei ermittelt nach Sprengung eines Geldautomaten

Krakow am See -

Am frühen Mittwochmorgen kam es zu einem besonders schweren Fall des Diebstahls in Krakow am See. Gegen 02:00 Uhr drangen unbekannte Täter in die Filiale der Ostseesparkasse ein. In der Filiale wurde in einem aufgestellten Geldautomaten brennbares Gas zur Explosion gebracht. Der dabei angerichtete Sachschaden ist beträchtlich. In die Wand hinter dem Automaten wurde ein großes Loch gerissen und der Geldautomat durch die Explosion aufgesprengt. Ob und wieviel Bargeld sich zu Tatzeit im Automaten befand, kann noch nicht gesehen werden. Der verursachte Sachschaden beläuft sich auf zirka 80.000 Euro. Zum Stehlschaden können noch keine Angaben gemacht werden. Die Kriminalpolizei ermittelt. Zeugen, welche zur Tatzeit im Bereich des Bahnhofsplatzes Personen oder Fahrzeuge gesehen haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst Rostock unter 0381-4916-1616 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Olaf Gärtner, Polizeihauptkommissar Polizeirevier Teterow

OTS: Polizeipräsidium Rostock newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/108746 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_108746.rss2

Rückfragen zu den Bürozeiten: Polizeipräsidium Rostock Pressestelle Sophie Pawelke, Stefan Baudler Telefon 1: 038208 888 2040 Telefon 2: 038208 888 2041 Fax: 038208 888 2006 E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de http://www.polizei.mvnet.de https://twitter.com/polizei_pp_ros

Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende: Polizeipräsidium Rostock Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst Telefon: 038208 888 2110 E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de