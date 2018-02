Polizeipräsidium Rostock / Kundgebungen des Aktionsbündnisses ...

Kundgebungen des Aktionsbündnisses "Schwerin für alle"

Schwerin - Das Aktionsbündnis "Schwerin für alle" hatte am Freitag, den 16. Februar 2018, zu zwei Kundgebungen gegen ein in der Gaststätte "Lindengarten" in Schwerin veranstalteten Bürgerdialog der AfD zum Thema "PEGIDA: Entstehung und Geschichte" aufgerufen. In der Zeit von 16:30 Uhr bis 17:30 Uhr versammelten sich ca. 70 Personen friedlich auf dem Grunthalplatz und demonstrierten mit Redebeiträgen und Trommeln gegen Nationalismus und Ausgrenzung. Anschließend begab sich ein Großteil der Kundgebungsteilnehmer in die Lübecker Straße, um von 18:00 Uhr bis 19:00 Uhr gegenüber der Gaststätte Lindengarten mit Fahnen und Sprechchören ein Zeichen gegen Rassismus und rechte Hetze zu setzen. Beide Kundgebungen verliefen störungsfrei. Der offizielle Teil der Veranstaltung der AfD ging gegen 20:30 Uhr ebenfalls störungsfrei zu Ende.

Im Auftrag

Steffen Witt-Manß Polizeipräsidium Rostock Polizeiinspektion Schwerin

