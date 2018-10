Polizeipräsidium Rostock / Ladendieb attackiert Detektiv in Güstrow

Ladendieb attackiert Detektiv in Güstrow

Güstrow - Am 26.10.2018 gegen 18:50 Uhr ist der Polizei in Güstrow ein räuberischer Diebstahl im Familar - Markt gemeldet worden. Der 18-jährige Täter wurde von einem Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes (37) dabei beobachtet, wie er mehrere Flaschen Alkohol im Wert von ca. 50,00 Euro in seinen Rucksack verstaute. Als der Dieb den Markt verlassen wollte, ohne zu bezahlen, sprach ihn der Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes an. Daraufhin versuchte der Täter durch den Ausgang zu flüchten, konnte aber durch den Mitarbeiter daran gehindert werden. Der Tatverdächtige wehrte sich heftig. Durch die Rangelei fielen beide zu Boden. Erst als weitere Mitarbeiter des Marktes hinzukamen, gab der Tatverdächtige seinen Widerstand auf und konnte der Polizei übergeben werden. Der Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes zog sich mittelschwere Verletzungen zu, die im Krankenhaus behandelt werden mussten. Gegen den Täter ist ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes des räuberischen Diebstahls eingeleitet worden.

Im Auftrag

Thomas Schmidt Polizeipräsidium Rostock

