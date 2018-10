Polizeipräsidium Rostock / Löschung der Öffentlichkeitsfahndung ...

Löschung der Öffentlichkeitsfahndung nach vermissten Mann aus Hagenow vom 21.10.2018

Hagenow - Am 27.10.2018 fanden zwei Radfahrer den Leichnam eines Mannes in einem Waldstück nahe der Ortschaft Kirch Jesar. Die Ermittlungen des eingesetzten Kriminaldauerdienstes bestätigen, dass es sich um den seit dem 21.10.2018 vermissten 58-jährigen Michael Rösler aus Hagenow handelt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand gibt es in diesem Fall keine Anhaltspunkte für eine Straftat. Die genaue Todesursache wird nun durch eine Obduktion zu klären sein. Das Polizeipräsidium Rostock bedankt sich für die Mithilfe der Bevölkerung und der Medien bei der Suche nach dem Mann.

Im Auftrag

Thomas Schmidt Polizeipräsidium Rostock

