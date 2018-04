Polizeipräsidium Rostock / Mann mit schweren Verletzungen durch ...

Mann mit schweren Verletzungen durch Messer in Rostock

Rostock - In der Nacht von Freitag auf Sonnabend kam es kurz vor Mitternacht zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Bei dieser erlitt ein 23-jähriger Rostocker schwere Verletzungen durch ein Messer.

Nach dem aktuellen Ermittlungsstand war der Rostocker gemeinsam mit zwei Begleitern auf dem Heimweg von einer Feier. Im Bereich des Kolumbusrings traf das Trio auf zwei weitere Männer. Zwischen diesen und dem Rostocker kam es zu verbalen Streitigkeiten. Schließlich schlug der Rostocker auf einen der beiden Männer ein. Dieser und dessen Begleiter griffen nun gemeinsam den Rostocker an. Dabei brachte der Begleiter ein Messer gegen den Rostocker zum Einsatz.

Der 23-jährige erlitt zahlreichen Schnitt- und Stichverletzungen an den Armen sowie am Oberkörper. Er befindet sich in stationärer Behandlung. Sein Zustand ist stabil.

Bei den Fahndungsmaßnahmen nach den flüchtigen Tätern kamen neben umfangreichen Suchkräften der Polizeihubschrauber sowie verschiedene Spezialhunde zum Einsatz.

Der Kriminaldauerdienst führte die ersten Zeugenbefragungen durch und sicherte Beweismittel. Die Täter werden von den Zeugen als Südländer beschrieben. Sie waren ca. 180 bis 185 cm groß und dunkel bekleidet.

Die Ermittlungen dauern an. Mögliche Zeugenhinweise werden erbeten an das Polizeirevier in Rostock Lichtenhagen unter 0381 70070 oder jede andere Polizeidienststelle.

Im Auftrag M. Funk Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Rostock, Einsatzleitstelle

OTS: Polizeipräsidium Rostock newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/108746 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_108746.rss2

Rückfragen zu den Bürozeiten: Polizeipräsidium Rostock Pressestelle Sophie Pawelke, Stefan Baudler Telefon 1: 038208 888 2040 Telefon 2: 038208 888 2041 Fax: 038208 888 2006 E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende: Polizeipräsidium Rostock Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst Telefon: 038208 888 2110 E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de