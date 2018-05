Polizeipräsidium Rostock / Mann nach exhibitionistischen ...

Mann nach exhibitionistischen Handlungen in Wismar gestellt

Wismar -

Am Sonntagabend gegen 19:25 Uhr wurde der Polizei über den Notruf eine exhibitionistische Handlung im Bereich der Lübschen Straße in Wismar gemeldet. Zwei Zeuginnen hatten einen Mann hinter einem Baum stehend bemerkt, wie dieser an seinem entblößten Glied manipulierte.

Im Zuge der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte ein 41-jähriger Tatverdächtiger noch in Tatortnähe angetroffen und vorläufig festgenommen werden.

Der Mann hielt sich seit mehreren Tagen als Tourist in Wismar auf. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Exhibitionisten Handlungen eingeleitet.

Christian Eckermann Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Rostock, Einsatzleitstelle

