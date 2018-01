Polizeipräsidium Rostock / Massive Beschädigung am historischen ...

Massive Beschädigung am historischen Borwin-Brunnen in Güstrow

Güstrow - In der Silvesternacht am Morgen des 01.01.2018 gegen 01:00 Uhr wurde der Borwin-Brunnen am Pferdemarkt in Güstrow mutwillig beschädigt.

Bislang unbekannte Täter brachten am Borwin-Brunnen einen pyrotechnischen Gegenstand an und führten eine Explosion herbei. Die Kraft der Explosion bewirkte, dass ein wesentliches Element des Brunnens abbrach und das Gesamtobjekt massiv beschädigt wurde. Der Sachschaden kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abschließend beziffert werden, wird jedoch auf mehrere 10.000 EUR geschätzt.

Die Polizei führte umfangreiche Beweissicherungsmaßnahmen vor Ort durch.

Zeugen, welche Beobachtungen zur Tat gemacht haben oder weitere sachdienliche Information mitteilen können, werden gebeten sich bei beim Polizeihauptrevier Güstrow unter der Telefonnummer 03843 - 2660 zu melden.

Mattes Pienkoß Polizeiführer vom Dienst

