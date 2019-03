Polizeipräsidium Rostock / Neuer Leiter des Führungsstabs des ...

Neuer Leiter des Führungsstabs des Polizeipräsidiums Rostock offiziell ins Amt eingeführt

Waldeck - Der Leitende Polizeidirektor Thomas Dabel ist neuer Leiter des Führungsstabs des Polizeipräsidiums Rostock und somit auch stellvertretender Behördenleiter. Mit einem Festakt im Polizeizentrum in Waldeck hat der Inspekteur der Polizei Mecklenburg-Vorpommern Wilfried Kapischke heute Herrn Dabel offiziell in sein Amt eingeführt. "Herr Dabel genießt mein vollstes Vertrauen. Er hat eine hohe Fachkompetenz und ist Mitarbeiter orientiert", so der Inspekteur. Thomas Dabel folgt damit Anja Hamann, die seit Februar dieses Jahres das Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern leitet.

Thomas Dabel wurde 1961 im heutigen Mecklenburg-Vorpommern geboren. Er ist verheiratet und hat drei Kinder. Seine dienstliche Laufbahn begann er 1980 durch den Eintritt in die Deutsche Volkspolizei. Seit 1996 ist er Angehöriger des höheren Polizeivollzugsdienstes Mecklenburg-Vorpommerns und leitete bis 2002 das Spezialeinsatzkommando.

Es folgten dienstliche Verwendungen u.a. als Leiter des Polizeireviers Stralsund, Leiter der Polizeiinspektion Stralsund, aber auch Auslandseinsätze als Leiter der Polizeiaußenstelle in Kabul sowie die Verwendung in leitender Funktion bei der Bewältigung des G8-Gipfels in Heiligendamm.

Mit seiner neuen Verwendung als Leiter des Führungsstabs des Polizeipräsidiums Rostock startet Thomas Dabel nicht bei null. Schließlich hatte er dieses Amt im Polizeipräsidium Neubrandenburg bereits schon einmal von 2016 bis Anfang dieses Jahres inne.

OTS: Polizeipräsidium Rostock newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/108746 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_108746.rss2

Rückfragen zu den Bürozeiten: Polizeipräsidium Rostock Pressestelle Stefan Baudler Telefon 1: 038208 888 2040 Telefon 2: 038208 888 2041 Fax: 038208 888 2006 E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de http://www.polizei.mvnet.de https://twitter.com/polizei_pp_ros

Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende: Polizeipräsidium Rostock Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst Telefon: 038208 888 2110 E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/blaulicht/bilder -