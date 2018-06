Polizeipräsidium Rostock / Öffentlichkeitsfahndung: 48-jähriger ...

Öffentlichkeitsfahndung: 48-jähriger aus Klueß wird vermisst

Güstrow - Seit dem 03.06.2018 wird der 48-jährige Thoralf Stindl aus Klueß vermisst. Zuletzt wurde Herr Stindl am Sonntag gegen 23:00 Uhr an seiner Heimatadresse in Klueß gesehen. Herr Stindl ist 1,72 m groß und schlank. Er ist vermutlich bekleidet mit einer braunen, knielangen Hose und einem Poloshirt. Der Vermisste trägt eine Brille mit schwarzem Rahmen. Hinweise zum Aufenthaltsort von Herrn Stindl nimmt jede Polizeidienststelle entgegen.

Nico Findeklee Polizeiführer vom Dienst

