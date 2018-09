Polizeipräsidium Rostock / Öffentlichkeitsfahndung nach ...

Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Person

Alt Zachun (LK LUP) - Seit dem 31. August 2018 gegen 08:00 Uhr wird der 62 Jahre alte Detlev Otto Rainer Balcke aus Alt Zachun vermisst.

Beschreibung/Bekleidung: - ca. 196 cm groß - ca. 80 Kg schwer - schlank - volles graues Haar - Brille - bekleidet mit einer blauen Jogginghose mit weißen Streifen an der Seite, einem dunklen T-Shirt und grauen geschlossen Sandalen

Letztmalig wurde der Vermisste am 31.08.2018 gegen 04:00 Uhr an seiner Wohnanschrift gesehen. Der Aufenthaltsort ist derzeit unbekannt. Der Vermisste ist vermutlich mit einem grauen Seat Toledo mit dem Kennzeichen HGN-AR209 unterwegs. Bislang führten die polizeilichen Maßnahmen nicht zum Auffinden des Vermissten. Hinweise zu dem Vermissten sowie dem oben genannten Pkw nimmt die Polizei in Hagenow (Tel. 03883-631-0) oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

