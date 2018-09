Polizeipräsidium Rostock / Pannenfahrzeug blockiert Straßenbahn ...

Pannenfahrzeug blockiert Straßenbahn in Schwerin

Schwerin - Am 08.09.2018 gegen 20:45 Uhr wurde die Polizei Schwerin zu einem Pannenfahrzeug am Bürgermeister-Bade-Platz gerufen. Vor Ort befand sich ein liegengebliebener Pkw auf den Gleisen der Straßenbahnlinie 1 in Fahrtrichtung Kliniken. Die Weiterfahrt des Bahnverkehrs war vorerst nicht möglich. Erst nach Bergung des Pkw VW durch ein lokales Abschleppunternehmen konnte der Bahnverkehr gegen 22:00 Uhr fortgesetzt werden. Die Ursache für die Panne konnte bislang nicht geklärt werden. Von der Störung des Betriebsablaufs waren nach Auskunft des Nahverkehr Schwerin 11 Fahrgäste betroffen.

Mathias Reimuck Polizeihauptrevier Schwerin

