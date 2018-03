Polizeipräsidium Rostock / PKW frontal gegen Baum - B 195 bei ...

PKW frontal gegen Baum - B 195 bei Boizenburg

Ludwigslust - Am Mittwochabend gegen 22:35 Uhr kam ein 20-jähriger VW-Fahrer auf der Bundesstraße 195 zwischen Lüttenmark und Gresse in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Der schwerverletzte Fahrer konnte durch Ersthelfer aus dem PKW geholt werden und anschließend durch die eintreffenden Rettungskräfte versorgt und ins Krankenhaus Hagenow verbracht werden. Nach jetzigem Stand sind die Verletzungen des 20-Jährigen nicht lebensbedrohlich. Am PKW und dem Baum entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.500 EUR. Die Bundesstraße musste zwischenzeitlich vollgesperrt werden.

Raik Brauner Polizeikommissar Polizeirevier Boizenburg

OTS: Polizeipräsidium Rostock newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/108746 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_108746.rss2

Rückfragen zu den Bürozeiten: Polizeipräsidium Rostock Pressestelle Sophie Pawelke, Stefan Baudler Telefon 1: 038208 888 2040 Telefon 2: 038208 888 2041 Fax: 038208 888 2006 E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende: Polizeipräsidium Rostock Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst Telefon: 038208 888 2110 E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de