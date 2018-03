Polizeipräsidium Rostock / Polizei ermittelt wegen schwerer ...

Polizei ermittelt wegen schwerer Brandstiftung

Rostock - Am Morgen des 17.03.2018 gegen 5 Uhr wurde die Polizei über einen Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Malchiner Str. in Rostock gerufen. Aus bislang ungeklärter Ursache brannten im Hausflur abgestellte Kinderwagen. Durch Hauseinwohner wurden diese ins Freie verbracht, wobei eine 20-Jährige eine Rauchgasintoxikation erlitt und sich in ärztliche Behandlung begeben musste.

Durch das offene Feuer und die Hitzeentwicklung entstand ein Sachschaden von ca. 10.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Personen, die Hinweise zum Tatgeschehen geben können, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst Rostock unter der Telefonnummer 0381-4916-1616, der Internetwache der Polizei MV unter www.polizei.mvnet.de oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Im Auftrag

Stefan Hentschke Polizeipräsidium Rostock Einsatzleitstelle

OTS: Polizeipräsidium Rostock newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/108746 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_108746.rss2

Rückfragen zu den Bürozeiten: Polizeipräsidium Rostock Pressestelle Sophie Pawelke, Stefan Baudler Telefon 1: 038208 888 2040 Telefon 2: 038208 888 2041 Fax: 038208 888 2006 E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende: Polizeipräsidium Rostock Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst Telefon: 038208 888 2110 E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de