Polizeipräsidium Rostock / Polizeieinsatz mit Seniorin in Rostock

Polizeieinsatz mit Seniorin in Rostock

Rostock - Am Dienstabend gegen 20:00 Uhr kam es in der Rostocker Straße "An der Jägerbäk" zum Einsatz von Rettungskräften und der Polizei. Eine Rostockerin hatte beim Schieben ihres Fahrrades das Gleichgewicht verloren und war gestürzt.

Allerdings lehnte die durch den Sturz unverletzte 74-Jährige jede Hilfe ab und schlug und trat pöbelnd um sich. Aufgrund ihrer Alkoholisierung, ein vorläufiger Wert ergab über 1,8 Promille, konnte sich die Dame nicht orientieren und war durch die Polizeikräfte zunächst in Gewahrsam genommen worden. Im Polizeihauptrevier Reutershagen versuchte die Frau dann, sich nun selbst Verletzungen beizubringen. Die schnelle Reaktion der Polizeibeamten verhinderte dieses. Die Rostockerin wurde zur medizinischen Betreuung in eine Klinik verbracht.

Im Auftrag M. Funk Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Rostock, Einsatzleitstelle

OTS: Polizeipräsidium Rostock newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/108746 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_108746.rss2

Rückfragen zu den Bürozeiten: Polizeipräsidium Rostock Pressestelle Sophie Pawelke, Stefan Baudler Telefon 1: 038208 888 2040 Telefon 2: 038208 888 2041 Fax: 038208 888 2006 E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de http://www.polizei.mvnet.de https://twitter.com/polizei_pp_ros

Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende: Polizeipräsidium Rostock Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst Telefon: 038208 888 2110 E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de