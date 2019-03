Polizeipräsidium Rostock / Polizeiinsatz in Rostock am Goetheplatz

Polizeiinsatz in Rostock am Goetheplatz

Rostock - Am 21.03.2019 gegen 18:00 Uhr kam es am Goetheplatz in Rostock zu einem Streit zwischen einer Frau (25) und einem Mann (27). Aus dem Streit entwickelte sich eine handfeste Auseinandersetzung, bei der der Mann die Frau durch mehrere Schläge nicht unerheblich verletzte. Ein zufällig vorbeikommender Passant zeigte Zivilcourage und versuchte den schlagenden Mann von seinem weiteren Handeln abzubringen. Es kam zu einer Rangelei zwischen den Männern, wobei auch der Helfer durch den aggressiven Angreifer leicht verletzt wurde. Beamte der Bundespolizei Rostock kamen zufällig auf diesen Sachverhalt zu. Nur durch große Mühe und unter Hinzuziehung weitere Funkstreifenwagen konnte die Situation vor Ort beruhigt werden. Der Tatverdächtige war betrunken und wies einen Atemalkoholwert von 1,7 Promille auf. Die verletzte frau wurde zur weiteren medizinischen Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Es wird nun gegen tatverdächtigen Mann wegen des Verdachts einer Körperverletzung ermittelt.

Im Auftrag Thomas Schmidt Polizeipräsidium Rostock

OTS: Polizeipräsidium Rostock newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/108746 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_108746.rss2

Rückfragen zu den Bürozeiten: Polizeipräsidium Rostock Pressestelle Stefanie Busch, Stefan Baudler Telefon 1: 038208 888 2040 Telefon 2: 038208 888 2041 Fax: 038208 888 2006 E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de http://www.polizei.mvnet.de https://twitter.com/polizei_pp_ros

Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende: Polizeipräsidium Rostock Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst Telefon: 038208 888 2110 E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de