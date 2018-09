Polizeipräsidium Rostock / Räuberische Erpressung in Rostock

Räuberische Erpressung in Rostock

Rostock - Die Polizei der Hansestadt ermittelt wegen des Verdachtes der räuberischen Erpressung sowie wegen Verstößen gegen das Waffen- und das Betäubungsmittelgesetz.

Nach dem aktuellen Ermittlungsstand drangen am Sonntagnachmittag gegen 15:00 Uhr zwei Tatverdächtige in eine Wohnung in der Salvador-Allende-Straße ein. Dort forderten sie unter Vorhalt eines Schlagringes sowie eines Schlagstockes vom 20-jährigen Wohnungsinhaber sowie seinen drei anwesenden Gästen im Alter von 16 und 17 Jahren die Herausgabe von Wertgegenständen. Ob durch die Tatverdächtigen dabei auch ein später aufgefundenes Messer zum Einsatz kam, dies ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Verletzt wurde keine der Personen.

Alle Beteiligten wurden durch die eingesetzten Polizeikräfte in der Wohnung angetroffen. Die beiden Tatverdächtigen afghanischer und syrischer Herkunft im Alter von 19 und 20 Jahren wurden vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen zu möglichen Vorbeziehungen der beiden Parteien sowie die Auswertung der im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen auch unter Einsatz eines Rauschgiftspürhundes sichergestellten umfangreichen Beweismittel dauern an.

Im Auftrag M. Funk Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Rostock, Einsatzleitstelle

OTS: Polizeipräsidium Rostock newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/108746 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_108746.rss2

Rückfragen zu den Bürozeiten: Polizeipräsidium Rostock Pressestelle Sophie Pawelke, Stefan Baudler Telefon 1: 038208 888 2040 Telefon 2: 038208 888 2041 Fax: 038208 888 2006 E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de http://www.polizei.mvnet.de https://twitter.com/polizei_pp_ros

Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende: Polizeipräsidium Rostock Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst Telefon: 038208 888 2110 E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de