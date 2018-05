Polizeipräsidium Rostock / Räuberischer Diebstahl in Rostock

Räuberischer Diebstahl in Rostock

Rostock - Die Kriminalpolizei der Hansestadt ermittelt wegen des Verdachtes des räuberischen Diebstahls in Rostock.

Am Freitagabend gegen 19:20 Uhr kam es zunächst zu einem Ladendiebstahl. Die 52-jährige Tatverdächtige entwendete in einem Discounter in Rostock Evershagen eine Wolldecke. Durch das Personal auf den Diebstahl angesprochen und angehalten, schlug die in Rostock lebende Tatverdächtige auf die Mitarbeiterin des Geschäfts ein. Ein Kunde unterstützte das Personal. Auch er wurde das Ziel von Schlägen der Frau sowie ihrer Beleidigungen. Trotz aller Bemühungen gelang der Tatverdächtigen die Flucht nicht. Sie wurde den angeforderten Polizeikräften übergeben. Personal und Kunden wurden nicht verletzt.

Nach einem Vortest war die Tatverdächtige mit über 2,00 Promille alkoholisiert. Das genaue Ergebnis wird die Auswertung der bei der Frau entnommenen Blutprobe ergeben. Nach Abschluss der Maßnahmen kam die Frau zunächst wieder auf freien Fuß.

Das Strafgesetzbuch sieht für das Delikt eine Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr vor. In minder schweren Fällen beträgt die Freiheitsstrafe mindestens sechs Monate.

Im Auftrag M. Funk Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Rostock, Einsatzleitstelle

OTS: Polizeipräsidium Rostock newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/108746 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_108746.rss2

Rückfragen zu den Bürozeiten: Polizeipräsidium Rostock Pressestelle Sophie Pawelke, Stefan Baudler Telefon 1: 038208 888 2040 Telefon 2: 038208 888 2041 Fax: 038208 888 2006 E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende: Polizeipräsidium Rostock Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst Telefon: 038208 888 2110 E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de