Polizeipräsidium Rostock / Raub in Rostock

Raub in Rostock

Rostock - Die Kriminalpolizei der Hansestadt ermittelt wegen des Verdachtes des Raubes.

Wie am Freitag angezeigt kam es bereits am Donnerstag gegen 17:30 Uhr im Uferbereich an der Werftstraße zu einem Raubdelikt. Nach dem aktuellen Ermittlungsstand wurde ein 39-jähriger Rostocker durch einen der drei noch unbekannten Täter angesprochen. Durch diesen erhielt der Geschädigte dann eine sog. Kopfnuss und ihm wurde die Jacke entwendet. Die Täter flüchteten unerkannt.

Das Alter der Täter wird auf ca. 35 Jahre geschätzt. Der Haupttäter war ca. 180 cm groß und sprach akzentfreies Deutsch. Die Täter sollen einen dunklen Pkw, vermutlich einen Kombi, genutzt haben, der bereits vor der Tat dort geparkt worden ist.

Die Ermittlungen zum genauen Tathergang dauern an. Mögliche Zeugenhinweise werden erbeten an das Polizeirevier Rostock Lichtenhagen unter 0381 77070 oder jede andere Polizeidienststelle.

Im Auftrag M. Funk Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Rostock, Einsatzleitstelle

OTS: Polizeipräsidium Rostock newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/108746 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_108746.rss2

Rückfragen zu den Bürozeiten: Polizeipräsidium Rostock Pressestelle Sophie Pawelke, Stefan Baudler Telefon 1: 038208 888 2040 Telefon 2: 038208 888 2041 Fax: 038208 888 2006 E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende: Polizeipräsidium Rostock Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst Telefon: 038208 888 2110 E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de