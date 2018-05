Polizeipräsidium Rostock / Rauchentwicklung im Mehrfamilienhaus ...

Rauchentwicklung im Mehrfamilienhaus in Rostock

Rostock - Am 30.04.2018, gegen 20:30 Uhr, informierte die Rettungsleitstelle die Polizei über eine Rauchentwicklung im Blockmacherring in Rostock. Vor Ort stellten die eingesetzten Kräfte eine Rauchentwicklung im Versorgungsschacht im vierten Obergeschoss fest. Nach jetzigem Erkenntnisstand kam es vermutlich aufgrund eines technischen Defektes zu einem Kabelbrand. Der Kabelbrand verursachte ein Platzen einer Wasserleitung, das dadurch austretende Wasser löschte den Kabelbrand. Nach dem Lüften konnten alle Bewohner in ihren Wohnungen verbleiben, jedoch sind seither einige Wohnungen ohne Strom und Wasser.

Nico Findeklee Polizeiführer vom Dienst

